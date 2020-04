Va in ospedale per il coronavirus e gli scoprono un tumore: salvato con un intervento eccezionale

TORINO - Va in ospedale a Torino per il Coronavirus e gli scoprono un tumore che ostruiva quasi del tutto la trachea e bronchi. Un giovane paziente è stato salvato da un intervento non invasivo in broncoscopia rigida e supporto Ecmo, grazie alle équipes di Pneumologia e di Rianimazione dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino.

Si tratta del primo caso al mondo in cui la procedura è stata eseguita in paziente Covid positivo con tutte le difficoltà correlate alla necessità di ridurre la diffusione dell'infezione nell'ambiente e tra gli operatori.

