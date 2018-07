Cerca di tuffarsi nel fiume con la corda appesa al ramo: si schianta sul cemento

di Paola Treppo

con lafratturandosi una caviglia e una spalla; è successo questa mattina presto, domenica 29 luglio, intorno alle 5, nel tratto dell'argine cui si accede da via Forte, a, a, un'area molto frequentata in tutte le stagioni da chi ama il fiume.In questo punto delsi sono accampati un gruppo di ragazzi che hanno trascorso la notte sul posto. Uno di loro, appena sveglio, si è legato con una corda che aveva cercato di assicurare al meglio al giro vita e al torace. La fume era stata fissata precedentemente al ramo di un albero.Un gioco, insomma:per saltare una parte del fiume, chissà, o più probabilmente per fare un tuffo sganciandosi al volo dalla corda. Ma qualcosa è andato storto e il ragazzo non è finito in acqua ma sul cemento, ferendosi; è rimasto anche. Avrebbe potuto finire peggio. Dopo l'allarme, sul posto è giunta l'equipe medica di una ambulanza che l'ha soccorso.