La truffa dei due euro diventa un'epidemia attenti al resto in monete

di Enrico Chillè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laè nota da tempo, ma riesce ad essere estremamente longeva, specialmente nelle zone ad alta affluenza turistica. Ancora oggi, infatti, in città come, è possibile ricevere in resto monete straniere di bassissimo valore al posto dellaDa oltre dieci anni è noto, ad esempio, che sono in circolazione le monete da, provenienti dalla: il loro valore è di circama spesso vengono scambiate per la moneta da due euro. La maggior parte dei, almeno quelli più obsoleti, non sarebbe neanche in grado di distinguere tra le due monete, molto simili per lega, colore e composizione, ma dal valore intrinseco estremamente sproporzionato.Va ancora peggio a chi, per errore, dovesse scambiare i due euro con la moneta dadel: il valore, infatti, è. Queste due monete sono più facili da trovare a ridosso di ponti e festività, oltre che nelle stagioni turistiche.ha consigliato di «stare molto attenti quando si fanno gli scambi di denaro e di valutare bene il resto, soprattutto in prossimità dei centri interessati da un grande afflusso di stranieri e turisti, perché è più facile che si verifichino truffe o errori».