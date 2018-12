Truffa delle quote rosa Assunte tutte le donne dei boss: due arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avrebbero orchestrato un meccanismo illecito per sfruttare le opportunità di legge per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Per questo motivo due persone sono state arrestate a Taranto dalla guardia di finanza, e una ventina risultano indagate, con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata e falsità.Sono 17 le imprese coinvolte, tutte riconducibili agli indagati, che avrebbero avuto li scopo di raccogliere fondi europei per incentivare l’occupazione femminile. Al centro del giro il trentaquattrenne Salvatore Micelli. L'altra persona arrestata è Loredana Ladiana, di 52 anni. Sono entrambi di Taranto.