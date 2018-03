«Aiutaci, stiamo male» La 91enne apre la porta e viene derubata

di Paola Treppo

FONTANAFREDDA (Pordenone) - «Aiutaci, stiamo male»: la91enne apre la porta e vieneda due; vittima una pensionata diche ieri pomeriggio, martedì 27 febbraio, ha sentito il campanello di casa e si è recata sull'uscio. Dopo aver aperto la porta si è trovata davanti due ragazze di circa 25 anni che le hanno chiesto di poter entrare perché si sentivano poco bene.Presa alla sprovvista, la 91enne si è preoccupata per loro e ha acconsentito. Una volta dentro alla abitazione dell'anziana una delle due giovani l'ha distratta mentre la complice si è messa a frugare nelle stanze, rubando monili ine alcuni. Poi le malviventi se ne sono andate, poco dopo le 17, e la pensionata ha scoperto di essere rimasta vittima di un furto. A quel punto ha chiamato i carabinieri.I militari dell'Arma del Radiomobile dihanno raggiunto la casa dell'anziana che ha fornito una descrizione delle ladre: erano alte circa un metro e settanta, avevano un accento dell'Est Europa, una corporatura robusta, carnagione olivastra e avevano entrambe i capelli rossi. Una aveva in testa un cappellino. Si sono allontanate dalla abitazione della 91enne, che in quel momento era sola, a bordo di una automobile di colore grigio guidata da un. Adesso i carabinieri stanno cercando di identificarle.