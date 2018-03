Trovato morto nei boschi l'uomo scomparso da casa cinque giorni fa

di Paola Treppo

POLCENIGO (Pordenone) - È stato trovatol'uomo diche non dava notizie di sé da domenica,, 56 anni, cittadino olandese. Il suo corpo senza vita è stato trovato questa mattina, giovedì 8 marzo, dai volontari del soccorso delche lo stavano cercando da ieri insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Le cause del decesso sono legate a unaaccidentale. La salma è stata rinvenuta nell'area di Polcenigo dove si erano concentrate le ricerche.‚ÄčA scendere in campo, oltre ai pompieri, ildi Pordenone e di Maniago che ieri ha battuto la zona di Gorgazzo. L'uomo era stato visto l'ultima volta domenica 5 marzo e poi di lui non si sono avute più notizie. Le ricerche si erano concentrate lungo i sentieri della pedemontana perché l'uomo aveva l'abitudine di fare qualche passeggiata partendo a piedi dalla propria abitazione.‚ÄčA casa del 56enne erano stati trovati i suoi effetti personali, compreso il cellulare che usava poco. I tecnici del soccorso, una decina di uomini, hanno battuto tutti i sentieri segnati e anche quelli secondari, meno conosciuti, su segnalazione del corpo forestale, che ha collaborato alleassieme ai vigili del fuoco e a unadel soccorso alpino.La zona è boschiva e presenta alcuni tratti scoscesi con qualche forra. Questa mattina le ricerche erano riprese alle 7 del mattino con rinforzi e con l'aiuto di volontari della protezione civile che si erano concentrati sui casolari della zona. Il soccorso alpino invece ha raggiunto altri sentieri e tratti di forra con le unità cinofile. Il campo base per l'intervento era stato allestito a Polcenigo dalla stazione del corpodi Aviano.