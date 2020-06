Trovata sul treno una valigetta con lingotto d'oro di 3 kg che vale 170mila euro. Ma nessuno la reclama

Un lingotto d'oro di circa 3 kg, per un valore di 170mila euro, in una valigetta dimenticata sul treno. A trovarla, il personale di un convoglio che viaggiava tra San Gallo e Lucerna, in Svizzera: è successo lo scorso ottobre, come racconta solo oggi la Bbc, che sottolinea che le autorità non sono ancora riuscite a rintracciare il proprietario.

Ma la parte più incredibile della storia è un’altra: nessuno, negli ultimi otto mesi, è andato a reclamare lo smarrimento della valigetta. Il proprietario ha cinque anni di tempo per presentarsi alla procura di Lucerna e chiedere che gli venga restituita: non è chiaro però che particolari debba dare per provare che sia sua.

