Elisea è stata trovata in un canale: la donna è caduta, morta annegata

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POZZUOLO DEL FRIULI e PAVIA DI UDINE - Trovato senza vita nel canale della, a il corpo di Elisea Angeli , la donna di 66 anni che era scomparsa dalla sua casa di Cargnacco di Pozzuolo del Friuli intorno alle 16.30 di ieri, mercoledì 4 luglio. Dopo l'allarme lanciato dalla, si erano attivati subito i vigili del fuoco del Comando di Udine, dei Distaccamenti di Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, l'elicottero dei pompieri di Venezia, l'elicottero della Protezione civile Fvg, i volontari di Pc, la polizia municipale.Le ricerche si erano estese alla zona compresa tra i canali e i campi che si stagliano tra l'Acciaieria Bertoli Safau e Risano. Questa mattina i soccorritori si sono attivati alle 5 ed erano state richiamate sul posto anche unità cinofile e pompieri sub, per controllare meglio i canali. Poco dopo le 8.30 la tragica scoperta. La donna, originaria di Tarcento, ènella roggia di Palma. Era uscita da casa per fare una camminata, come faceva sempre; poi è caduta nel rio, forse scivolata o forse a causa di un malore.