Trova un rullino non sviluppato dentro la macchina fotografica vintage: «Aiutatemi a ritrovare queste persone»

Per Natale ha ricevuto una macchina fotografica vintage. Ma all'interno, la sorpresa: un rullino mai sviluppato. Così Thomas App, fotografo francese con la passione dell'analogico, si è rimboccato le maniche e ci ha pensato lui, rivelando gli scatti di una famiglia, probabilmente in vacanza.

Nelle foto, che sembrano risalire agli anni Settanta, anche tre bambini piccoli, insieme a quelli che sono probabilmente i genitori e i nonni: sorridenti, con abiti estivi e un lago alle spalle. «Credo che queste persone sarebbero felici di riavere le proprie foto», ha spiegato Thomas, che ha deciso di servirsi dei social per lanciare un appello. «Vorrei ritrovarli - ha scritto su Instagram - e ho bisogno di aiuto: la macchina fotografica, una Kodak B11, viene da un mercatino in Savoia, ma le foto potrebbero essere scattate in Europa. Condividendo questo post forse qualcuno riconoscerà i propri genitori, i proprio nonni o i propri zii e zie».



E i social si sono mobilitati: su Instagram migliaia di persone hanno messo mi piace e condiviso il post del fotografo. C'è addirittura chi sostiene di aver riconosciuto un ombrellone che appare sullo sfondo di uno degli scatti. Per ora però, della famiglia misteriosa non c'è ancora traccia.