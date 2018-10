Trova la madre priva di sensi, bimba di 4 anni chiama i soccorsi e le salva la vita

di Alessia Strinati

Lae la figlia diriesce a salvarle la vita. La piccola Isabella Hibbert, una bimba inglese di quattro anni, di Oldham, ha mantenuto il sangue freddo dopo aver visto lasul pavimento della cucina: ha sbloccato il telefono,e salvato la donna.Isabella ha chiamato i soccorsi raccontando quello che era successo. Grazie a lei e alla guida della centralinista che ha cercato di capire più cose possibili, tenendo conto dell'età della piccola, la donna si è salvata. «Ha risposto ad ogni domanda, meglio della maggior parte degli adulti ad essere onesti», ha raccontato la centralinista alla stampa locale . La bimba è stata in grado di fornire anche il suo indirizzo, facendo sì che i soccorsi potessero intervenire nel minor tempo possibile.La mamma di Isabella, Chelsie, ha avuto un collasso. La donna ha racontato di non aver mai spiegato alla figlia cosa fare in caso di soccorso, ma ha chiarito che ama spesso vedere serie tv medical o polizesche e potrebbero essere state proprio quelle ad ispirare la bimba.