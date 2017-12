Trova il cappello di Babbo Natale: il rompicapo delle feste

di Federica Macagnone

Tempo di Natale, tempo di rompicapo. Il fumettista ungherese Gergely Dudas, meglio noto come Dudolf, torna a far impazzire il web con l'ultimo disegno che mette a dura prova l'occhio attento dei suoi lettori. Nel 2015 fu la ricerca di un panda a tenere incollati i suoi fan on line: quest'anno il disegnatore, invece, si è divertito a inserire un cappellino di Babbo Natale in un colorato fumetto dove i protagonisti sono degli uccellini. Tutti indossano cappelli, alcuni di questi sono bordati di pelliccia, altri sono rossi, e altri ancora hanno il pompon: ma solo uno è rosso, bordato di bianco e si può definire l'autentico cappello di Santa Claus.Il disegno fa parte del libro “Bear's Merry Book of Hidden Things”: il volume è dedicato ai bambini, ma i rompicapo sono abbastanza difficili anche per gli adulti. In questa scena, in particolare, bisogna aiutare un piccolo orsetto a trovare il classico cappello simbolo delle feste natalizie. La caccia è aperta. Basta aguzzare la vista, ma se proprio vi siete arresi la soluzione è nella fotogallery.