Il trolley si incastra sui binari della stazione Termini, uomo di 47 anni muore decapitato nel tentativo di recuperlarlo

Il trolley incastrato tra banchina e vagone, una mossa incauta per recuperarlo, poi il buio. Sarebbe morto così, giovedì sera, un uomo di 47 anni, ritrovato con la testa decapitata all'altezza del binario 9 alla stazione Termini di Roma, travolto da un treno che stava facendo manovra per dirigersi nella zona deposito.

Cosa è successo

L'incidente è avvenuto intorno alle 22. L'uomo, di carnagione chiara, sarebbe stato travolto da un treno Italo vuoto, che si stava dirigendo al deposito. Dalle prime ricostruzioni gli inquirenti propendono per la pista dell'incidente, anche se non è ancora escluso che possa essersi trattato di suicidio, scrive Il Messaggero. Ad aiutare le indagini saranno le telecamere di sorveglianza. L'uomo era da poco arrivato alla stazione, quando è rimasto ucciso. Sul posto è intervenuta la Polfer. Gli agenti si sono trovati davanti una scena terribile. Adesso dovranno accertare come sia potuto accadere.