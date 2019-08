Colpito dal fulmine mentre va in bici: gravissimo un 50enne

TRIESTE - Un. La vittima, secondo quanto si è appreso, stava facendo una p, quando unlo ha colpito. Caduto, avrebbe perso i sensi e subìto un arresto cardiaco.L'uomo è stato però notato a terra da alcune persone che si allenavano correndo e che hanno allertato i soccorsi. In pochi minuti sono giunti gli operatori del 118 che hanno immediatamente attuato il protocollo previsto per questi casi gravissimi riuscendo - sembra dopo numerosi tentativi - a rianimarlo fino a quando non ha ripreso conoscenza. La vittima è stata trasportata all'ospedale di Cattinara dove è stato subito ricoverato ed ora si trova nel reparto di Terapia intensiva. I sanitari si sono riservati la prognosi.