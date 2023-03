Aggredita a coltellate dall'ex compagno: «Lo aveva appena denunciato». È gravissima

Una donna di 45 anni, originaria dell'area dei Balcani, è stata aggredita ieri sera - proprio nel giorno della Festa della Donna - a Trieste in via del Veltro: a colpirla a coltellate, con un coltello a serramanico, sarebbe stato il suo ex compagno, un cittadino kosovaro.

Donna aggredita a coltellate

La donna stava tornando a casa quando è stata aggredita dall'uomo che le ha sferrato diverse coltellate - nessuna, per fortuna, letale - per poi scappare. La 45enne è stata ricoverata all'ospedale di Cattinara in gravi condizioni per ferite alla schiena ma non rischia la vita, secondo quanto riportano il sito del quotidiano Il Piccolo e quello di TriestePrima.



Proprio ieri, secondo alcune indiscrezioni, la donna avrebbe denunciato l'uomo. Un elemento che, se confermato, potrebbe far pensare dunque a una vendetta, qualora fosse accertato che l'ex compagno era al corrente dell'iniziativa legale della donna. L'uomo è fuggito subito dopo l'aggressione, facendo perdere le sue tracce. La Polizia ha immediatamente avviato indagini e sono in corso ricerche.