Crolla il tetto di una grande piscina pubblica, molte ambulanze sul posto

Momenti di paura questo pomeriggio alla piscina Acquamarina sulle Rive cittadine. E' crollato il tetto della struttura, compresa la parte in vetro a forma di piramide. Sul posto Carabinieri, sanitari del 118 con le ambulanze, Vigili del fuoco e le Forze dell'ordine.



Si temevano molti feriti, tanto che sul posto sono giunte varie ambulanze e anche l'elicottero del 118, ed è stato preallertato anche il reparto terapia intensiva dell'ospedale di Udine, dove era iniziato il trasloco dei pazienti per ospitare i feriti da Trieste.



Ma la piscina era chiusa per manutenzione da qualche giorno, dunque per fortuna nessuno era in acqua in quel momento. La Polizia di Stato riferisce che non ci sono feriti. Pare che all'interno si trovassero 4 operai, che sarebbero riusciti a scappare fuori all'aperto alle prime avvisaglie del crollo, mettendosi in salvo. In atto il sopralluogo dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco.



