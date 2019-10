TREVISO - Un uomo di 47 anni è stato trovato morto in una stanza dell'hotel Treviso, in Via Gabriele D'Annunzio. La vititma si è tolta la vita impiccandosi, la stanza era chiusa dall'interno con codice. Non sono stati ritrovati biglietti e non si conoscono ancora le ragioni del gesto. Sul posto i carabinieri.













