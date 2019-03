Venticinquenne ubriaco sfascia due camere d'albergo e aggredisce i portieri

di Alberto Beltrame

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Duedi due diversie duecome una rock star degli anni Settanta. Per due notti gli agenti delle volanti sono dovuti intervenire negli hotel scelti da un, in Italia senza fissa dimora, dimostratosi aggressivo nei confronti del personale di servizio, lasciandosi andare anche a vandalismi, perché in preda ai fumi dell'alcol. L'uomo, che in entrambi i casi non ha prestato alcuna collaborazione alle forze dell'ordine, è stato denunciato per resistenza e, trovato in possesso di alcune dosi di stupefacente, per possesso di droga.