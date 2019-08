«Fuori i soldi»: puntano la pistola al 16enne e rapinano 10 euro. Arrestati

BREDA DI PIAVE -di domenica 25 agosto in via Roma a Breda di Piave. I carabinieri di Spresiano hanno, per il reato di. Il fatto è accaduto alle ore 02.00 in via Roma: il gruppo, formato da L.A., A.D. e C.C., quest’ultimo con un piccolo precedente di polizia, che viaggiava su una Opel Tigra guidata da uno di loro, avvicinava un 16enne di Spresiano e sotto la minaccia di una pistola, poi risultata essere ad aria compressa di quelle in libera vendita, gli intimavano di consegnare il denaro che aveva in tasca. La somma non era granché: dieci euro, che il 16 ha consegnato loro per evitare conseguenze ben più gravi.Il ragazzo però ha memorizzato la targa dell'auto e ha chiamato il 112. Così, poco dopo essersi dileguati, i rapinatori venivano rintracciati mentre fuggivano e bloccati dopo un breve inseguimento. All’interno dell’auto, sotto un sedile, i militari hanno trovato la pistola mentre del denaro nessuna traccia. I giovani rapinatori sono stati arrestati e tradotti nel carcere di Treviso.