Paura in ospedale: nigeriana strappa ​pistola a una agente e tenta di sparare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Momenti di paura questa mattina in ospedale a Treviso dove una donna nigeriana ha strappato dalla fondina di una agente la pistola e ha tentato di esplodere un colpo. Ne è nata una colluttazione e alla fine la donna, una 31enne, è stata arrestata.La donna era stata fermata all'aeroporto Canova, aveva un certo numero di ovuli di droga in corpo. La 31enne è stata quindi portata in ospedale per evacuarli, una volta in reparto ha chiesto di poter andare in bagno: è entrata, accompagnata da una agente della Finanza che doveva sorvegliarla. Questione di pochi istanti, la nigeriana è riuscita a strappare la pistola dalla fondina dell'agente e ha provato ad esplodere un colpo, fortunatamente la pistola aveva la sicura. Ne è nata una colluttazione, gli agenti sono riusciti a immobilizzare la 31enne, mentre sul posto è arrivata anche la polizia che l'ha arrestata.