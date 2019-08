Tumore al seno, rifiuta la chemio: fa nascere la bimba e muore a 29 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Una storia che lascia senza fiato, una storia d'amore e di coraggio. Lei si chiamava. Perché era incinta: aspettava la bambina tanto desiderata, da lei e da suo marito Samuel Nascimben, residenti a Treviso. Aveva scoperto il male quando era già incinta, e le cure necessarie sarebbero state molto invasive, avrebbero comportato la morte, o danni irreversibili, alla bimba che cresceva dentro di lei. E così Glory, nigeriana in Veneto da molti anni, piena di voglia di vivere, ha scelto piuttosto di morire. Ha. Ha accettato soltanto una chemioterapia "soft", che le avevano garantito non avrebbe fatto male alla bimba, e solo dopo il parto ha iniziato la chemio "vera". Ma era troppo tardi e gliel'avevano detto. Ha dato alla luce la piccola tre mesi fa, e domenica alla Casa dei gelsi è morta con la piccola - che è sana come un pesce - in braccio e con il marito che abbracciava entrambe.