Non si fermano all'alt, speronano una volante e si schiantano: arrestati

Hannoun'auto della Polizia e poi si sono dati alla fuga. Tre ventenni sono stati arrestati dopo aver ferito, seppur non in maniera grave, due poliziotti. E' accaduto nella periferia di Treviso . I tre giovani stavano viaggiando sulla loro auto quando sono stati fermati dai due agenti per un controllo. Per paura, i tre hanno proseguito la loro corsa, speronando la macchina della Polizia e iniziando ad accelelare.Dopo alcuni tentativi di affiancamento dell'auto da parte della Polizia, il giovane alla guida della macchina ha deliberatamente urtato la fiancata sinistra del mezzo facendola uscire di strada e ferendo i due agenti. Data la velocità elevata, anche l'automobile dei ragazzi si è capovolta, urtando alcuni pali della luce e schiantandosi contro la vetrina di un negozio. I tre sono stati prima soccorsi e poi arrestati, accusati di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.