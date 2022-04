Donna spara in strada a marito e moglie vicini di casa, lui è morto e lei è gravissima

Spari e sangue questa mattina a Treviglio, in provincia di Bergamo: una donna avrebbe esploso diversi colpi di pistola in strada verso un uomo e una donna, vicini di casa, uccidendo l'uomo e ferendo gravemente l'altra.

L'episodio in via Brasside, non lontano dall'ex statale 42 del Tonale, davanti a un complesso residenziale. Sul posto il 118 con ambulanze ed elicottero, oltre ai carabinieri di Treviglio.

I COLPI DI PISTOLA - La donna che ha sparato è stata fermata dai carabinieri. È quanto si apprende dagli investigatori. La donna avrebbe esploso almeno cinque colpi verso le vittime, marito e moglie e suoi vicini di casa. Lui è morto sul colpo, lei è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo. All'origine della sparatoria ci sarebbero questioni di vicinato.

