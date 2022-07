Pietro Ballarini, ciclista di 18 anni,​ cade in discesa mentre si allena con gli amici: sbatte la testa e muore

TRENTO - Una escursione in bicicletta con gli amici finita in tragedia. È successo ieri - 23 luglio - al passo Durone, in Trentino, dove Pietro Ballarini di Mori è rimasto vittima di un incidente mortale intorno alle 10.45.

Lo schianto fatale contro il guardrail

Il ragazzo, di appena 18 anni, era in comitiva con un gruppo di amici e stava scendendo in bici in direzione di Tione quando ha perso il controllo della bici mentre affrontava un tratto di strada più difficoltoso, fatto di curve e tornanti. Il giovane, che indossava regolarmente il caschetto, ha sbandato, prima di schiantarsi contro il guardrail. Un impatto così violento da provocare la rottura del casco di protezione.

I soccorsi

La comitiva di amici ha subito ha allertato i soccorsi e sul posto sono arrivate due ambulanze della Croce rossa e di Trentino emergenza, i vigili del fuoco di Tione, Bleggio Superiore e Bolbeno-Zuclo e gli agenti della polizia locale delle Giudicarie. Nonostante il tempestivo intervento, per il giovane non c'è stato nulla da fare.