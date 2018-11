Il cervo torna a casa dopo l'alluvione grazie al guardiaparco che lo scorta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unha fatto ritorno a casa, in totale sicurezza, nelledel: unincredibile, soprattutto per l'insolita fiducia riposta dall'animale selvatico nelche si è preoccupato di allontanarlo dalla strada. È quanto accaduto nell', alle porte di Caoria (Trento), e documentato da un video girato da, vicesindaco del comune di Canal San Bovo.Nella zona, da tre anni, esiste un'area turistico-didattica, recintata ed estesa per quattro cervi: ad occuparsene è il gestore Martino Erlacher, che qui vi ha portato cinque cervi provenienti dal Parco dello Stelvio. Gli animali, in cattività, hanno poi procreato e oggi la popolazione selvatica del parco di Vanoi conta. Con l'del 29 ottobre, per evitare che gli animali morissero annegati, si era deciso di aprire il recinto.Una volta usciti dall'area, isi sono dispersi ed uno di loro è finito pericolosamente in strada., lo scorso 2 novembre, come dimostra anche il video girato da, si è avvicinato all'animale attirandolo con del pane. Il guardiaparco spiega: «Doveva essere terribilmente affamato, parliamo comunque di animali selvatici e avrebbe potuto tranquillamente incornarmi, invece mi ha seguito». Tutti gli animali selvatici si trovano ora in un recinto provvisorio, della superficie di un ettaro e mezzo, poiché l'area faunistica di Vanoi dovrà essere risistemata dopo i danni del maltempo.