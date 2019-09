Treno Italo fermo 4 ore vicino a Termini, passeggeri furiosi: «Senza aria condizionata»

di Simone Pierini

Ilin partenza daalle 13.15 in direzione disi è fermato dieci minuti dopo aver lasciato la stazione centrale della Capitale. «Dopo 4 ore di attesa ci stanno facendo trasbordare da un treno a un altro., racconta Francesca aUna vera e propria odissea vissuta dai tantissimi passeggeri a bordo che sono infuriati. «Ci sono stati anche momenti di tensione, una ragazza si è sentita male», dice ancora Francesca.«Dopo un'ora ci hanno detto che ci avrebbero fatto salire su un altro treno nel giro di dieci minuti. Da quel momento sono passate quattro ore - spiega - non c'è aria condizionata, ci saranno 50 gradi nei vagoni. Non potevo aprire le porte perché passavano altri treni. Se penso che alle 16.52 dovevo arrivare a Venezia e sono ancora qui...». Contattata nuovamente ci ha informato di aver completato il trasbordo dal vagone in un altro treno è ripartita verso Venezia Mestre poco dopo le 18. Una volta partiti l'impresa ferroviaria Italo, dopo essersi scusata, ha annunciato ai passeggeri a bordo che avranno un'indennizzo del 100%.