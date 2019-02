Dopo il maltempo un incendio sui binari, treni in ritardo fino a 13 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

per i, trae uninNon c'è solo il maltempo a causare disagi per chi deve prendere un treno tra Sicilia e Calabria. Fra Siracusa e Augusta, sulla linea Catania-Siracusa, circolazione ferroviaria sospesa per la presenza di rami sulla linea elettrica dovuta al forte vento che sta interessando la zona. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario.Mentre in Calabria, da sabato sera, è sospesa la circolazione dei treni fra Policastro e Sapri (linea Battipaglia–Paola) per un incendio divampato nei pressi dei binari che ha fatto accumulare ritardi fino a 13 ore a treni diretti a Milano e Roma.