Tre sorelle si laureano a tre mesi di distanza: Margherita, Marianna e Alice festeggiano il triplice traguardo

Tre tesi di laurea, tre corone d'alloro e tre feste in soli tre mesi. A Cittadella, i provincia di Padova, le tre sorelle Margherita, Marianna ed Alice, diventano dottoresse rispettivamente in Medicina (specialistica), Giurisprudenza (magistrale) ed Economia Aziendale per la felicità di papà Paolo Moro e mamma Antonella Andretta. Le neo laureate hanno studiato in tre città differenti, Padova, Ferrara e Verona, e finalmente riunite possono ora festeggiare lo straordinario traguardo.

La prima a laurearsi è stata Alice, 22 anni, il 6 settembre scorso, ed ora frequenta il biennio magistrale in inglese, International economics and business a Vicenza. Seconda è stata poi il 14 novembre la primogenita 31enne Margherita, che ha terminato la laurea specialistica in anatomia patologica. Altra sua passione è quella del violino, diplomata al conservatorio di Vicenza, durante il lockdown, dal terrazzo dell’abitazione di famiglia in Borgo Treviso, ha suonato più volte per il quartiere, rompendo così il clima cupo dell’isolamento in casa. Margherita suona anche nell’Asclepio Ensemble, l’orchestra dell’Azienda ospedaliera di Padova, composta da medici ed infermieri.

A chiudere il terzetto, lunedì 5 dicembre, è stata Marianna, 27 anni, con la laurea magistrale in giurisprudenza a Ferrara. Tesi in diritto alimentare, titolo: la disciplina sulla etichettatura d’origine degli alimenti.

«Ringraziamo i nostri genitori per il supporto che ci hanno sempre dato»

«Per tutte noi sono certamente traguardi molto importanti nel nostro percorso di vita - commentano - Per un certo periodo eravamo tutte e tre concentrate contemporaneamente sull’ultimazione delle tesi, tutto il resto era ovviamente secondario. Siamo felici per i risultati ottenuti, ringraziamo i nostri genitori per il supporto che ci hanno sempre dato».

«Non è stato semplice inizialmente - evidenziano Margherita, Marianna ed Alice - adattarsi allo studio a distanza quando c’è stata l’emergenza Covid-19. Con il passare dei mesi il nuovo metodo è diventato normalità».

Il papà delle dottoresse è direttore di un’agenzia di banca a Vicenza, la mamma lavora nella segreteria dell’Istituto di istruzione superiore liceo Tito Lucrezio Caro di Cittadella.

Il lavoro in ospedale e nell'AS Cittadella

Margherita e Marianna che hanno concluso il percorso di formazione, stanno già lavorando. La prima assunta dall’Ulss 6 Euganea ed è in forza all’ospedale di Camposampiero, la seconda all’AS Cittadella 1973, la società calcistica che milita in serie B.

L’aspirazione di Alice invece è quella di lavorare in un’azienda nello specifico settore degli studi. In casa Moro è tutto pronto per la terxa festa di laurea.