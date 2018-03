Tre morti nello scontro tra auto sulla superstrada dopo una serata tra amici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre morti, la scorsa notte, in un incidente stradale sulla superstrada Cassino-Formia, dove due auto si sono scontrate. Nello schianto anche due feriti. Ancora sconosciute le cause dell'incidente e la superstrada che collega Latina a Frosinone è rimasta chiusa per alcune ore. Nello scontro, avvenuto tra una Golf e una Bmw intorno all'una, sono morti Gianluca Domenicone, 21 anni, Franco Nardone 44 e Antonio D'Alterio 30. I feriti sono stati trasferiti all'Umberto I di Roma. Le tre vittime, secondo quanto si è appreso, avevano trascorso una serata insieme ad altri amici e stavano tornando a casa.