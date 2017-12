Travolto da un'auto davanti a scuola: muore a 15 anni Alla guida un 18enne

ROMA - Un ragazzo di 15 anni, Federico Ghigiarelli, è morto investito da un'auto in via Prenestina, alla periferia di Roma. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Il ragazzo è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale dov'è deceduto. Secondo quanto si è appreso, alla guida della macchina c'era un ragazzo di 18 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 9.30 nei pressi di un istituto agrario.



ERANO STUDENTI DELLA STESSA SCUOLA Erano studenti della stessa scuola il 15enne morto dopo essere stato investito stamattina alla periferia di Roma da un'auto guidata da un ragazzo di 18 anni. Lo si apprende da fonti della polizia locale. Da una primissima ricostruzione, sembra che il ragazzo sia stato investito nel viale di accesso all'istituto agrario che frequentavano, all'altezza del civico 1395 di via Prenestina.

