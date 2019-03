Travolti da un'autocisterna in Thailandia muoiono due giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viaggiavano in sella ad una moto, quando sono stati travolti e schiacciati da un'autocisterna, morendo sul colpo. Tragedia in Thailandia per una coppia di salentini, morti ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulle strade della provincia di Chumphon, nel sud del PaeseLe vittime sono il leccese Giuliano De Santis, 41enne, imprenditore e titolare di un bed & breakfast in città, e la brindisina Ilaria Rizzo, di 37 anni, psicologa.L'incidente si è verificato giovedì pomeriggio, attorno alle 16.30, lungo la “Pak Nam Road”, davanti ad un gruppo di altri salentini, amici della coppia, con i quali i due erano partiti da qualche giorno per il viaggio in Thailandia. Per entrambi, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.