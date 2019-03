Travolge e uccide anziano sulle strisce: 24enne arrestato per omicidio stradale

È stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale il 24enne che oggi ad Alpignano (Torino) ha travolto e ucciso un anziano. Verrà messo ai domiciliari. Il ragazzo è risultato positivo all'alcoltest e alle analisi sull?assunzione di stupefacenti. La vittima, pensionato di 80 anni, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Cavour, quando è stato investito. Vani i tentativi di rianimarlo dei medici e degli infermieri del 118.

