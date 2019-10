Il trattore gli trancia una gamba: agricoltore muore dissanguato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente agricolo mortale a in località Caprafico di Casoli (Chieti), in cui ha perso la vita un uomo di 69 anni, Nicola Sergio Civitella, originario del posto ma residente a Varese. L'uomo, intorno alle 13, era impegnato a pulire un terreno di sua proprietà utilizzando un trattore gommato che improvvisamente si è rovesciato finendo in un fossato e intrappolandolo. Il mezzo agricolo gli ha tranciato una gamba ed è stata recisa l'arteria femorale, facendolo dissanguare. Al momento dell'incidente l'uomo era solo e l'allarme è stato dato dai familiari nonvedendolo rientrare a casa. Inutili sono stati i tentativi di salvarlo da parte dei sanitari del 118 e dell'elisoccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco e carabinieri di Casoli che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.