Trattativa Stato-Mafia, il Capitano Ultimo: «Ha vinto la giustizia giusta e ha perso quella malata»

«Sono contento perché finalmente ha vinto la giustizia giusta e ha perso, è stata sconfitta la giustizia malata. La giustizia malata produce malattia, ecco cosa sono questi 20 anni, sono 20 anni di malattia prodotti dalla giustizia malata. Sono felice». Così all'AdnKronos il Capitano Ultimo, alias Sergio De Caprio, l'uomo che catturò Totò Riina, imputato con l'ex generale del Ros Mario Mori nel processo sulla mancata perquisizione del covo del Padrino finito con l'assoluzione non impugnata dalla procura.

La sentenza

Confermata dai giudici di Cassazione l'assoluzione, per i tre ex investigatori del Ros, Mori, Subranni e De Donno. I giudici hanno annullato la sentenza di appello senza rinvio con la formula per non avere commesso il fatto nel procedimento sulla presunta trattativa stato-mafia. Assoluzione definitiva anche per l'ex parlamentare Dell'Utri.