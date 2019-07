Trastevere choc si masturba accanto ad una comitiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

San Calisto, cuore della movida più molesta di Trastevere. E' qui che è stato girato un video che documenta le condizioni di degrado di questa piazza, da sempre punto di ritrovo degli under 25 e non solo. Un uomo, sdraiato a terra, viene ripreso con il cellulare: ha i pantaloni abbassati e si sta toccando (il video pubblicato da Il Messaggero è stato opportunamente pixelato). Una scena di ordinario degrado, che però sembra non colpire una comitiva, che si trova a pochi metri da quell'uomo, proprio di fronte al Bar San Calisto. Le otto persone, uomini e donne, continuano a conversare, come se nulla stesse accadendo.