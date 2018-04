Donna trovata morta in casa: il cadavere era lì da quindici giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Macabra scoperta ieri notte in uno stabile di via Nicolò Tommaseo, nella parte alta di Trastevere. Un condomino ha sentito un forte cattivo odore provenire da un appartamento ed ha chiamato i soccorsi. Polizia e vigili del fuoco hanno rotto la serratura e sono entrati all’interno: la proprietaria, un’anziana di 80 anni, è stata trovata cadavere in avanzato stato di decomposizione. Secondo il medico legale, la morte risalirebbe a circa 15 giorni fa. Quindi, in questo lasso di tempo, nessuno ha cercato la donna che è morta in totale solitudine.Sul posto la polizia scientifica che ha effettuato un sopralluogo per stabilire le cause della morte. Non si tratta di omicidio: la porta d’ingresso era chiusa dall’ingresso, nessun tipo di soqquadro nell’abitazione. Il corpo della donna giaceva sul pavimento tra il comodino ed il letto. Anche la posizione del cadavere fa ipotizzare una morte naturale. Comunque nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia per stabilire con esattezza la causa del decesso.