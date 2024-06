Famiglia trasloca nella nuova casa, la scoperta che lascia senza parole: «L'esercito dello zenzero». Di cosa si tratta

Una famiglia si è trasferita in una nuova casa e ha scoperto di non essere la sola a vivere lì. Dentro l'abitazione c'è un "esercito dello zenzero", soprannominato così dagli utenti del web. Ecco di cosa si tratta.

La sorpresa dopo il trasloco

Una famiglia ha comprato casa e ha fatto i bagagli nella vecchia abitazione, pronta a partire e iniziare una nuova avventura. Ma una volta arrivata nell'appartamento ha scoperto di doverlo condividere con più di 20 gatti, tutti di colore arancione. È stata sicuramente una piacevole sorpresa, ma non si aspettava di doverne gestire così tanti, tra adulti e piccini. La coppia sapeva che nel circondario vi sarebbero stati alcuni felini lasciati dai proprietari precedenti, non credeva, però, che ce ne fossero oltre la ventina. La donna ha raccontato l'incredibile scoperta su Reddit e ne ha postato anche delle tenere fotografie. Dato che hanno tutti il pelo arancione, sono stati definiti da qualche utente "l'esercito dello zenzero". I lettori si sono subito innamorati delle immagini e hanno consigliato alla famiglia cosa fare per gestirli nel migliore dei modi. «Trattandosi di gatti, dovrai chiedere il loro permesso prima di abitare davvero la casa», ha scherzato intanto una persona nei commenti, mentre un'altra li ha soprannominati "un mucchio di clementine".

L'autrice del post ha spiegato che le mamme e i gattini più piccoli sono docili e sembrano a loro agio nella casa, mentre i maschi adulti sono più selvaggi. La coppia intende ricorrere alla sterilizzazione per alcuni e ha già prenotato delle visite veterinarie per controllare lo stato di salute delle femmine, mentre ai nascituri verrà trovata una famiglia adottiva.

Un utente ha consigliato di chiedere aiuto a un rifugio attrezzato per prendere i gatti adulti più selvatici e riuscire a portarli dal veterinario. Intanto, i nuovi proprietari hanno modo di osservare chi dei gatti è più legato alla casa e se vi siano legami tra di loro, e non darà in adozione questi ultimi.