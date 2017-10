"Trapping", ecco la nuova tecnica dei ladri per svuotare il conto corrente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - La tecnologia avanza anche tra i predatori da bancomat.residenti a Genova, Mihaela Avram di 23 anni e Dorin Cosmin di 31, componenti di una banda operativa in tutta Italia andranno a processo per: hanno prelevato indebitamente diverse somme da uno sportello cittadino del Monte dei Paschi di Siena in via Prati, a Vicenza.I due hanno agito con la tecnica denominatache con una tessera bancomat autentica e una clonata consente il prelievo da uno sportello edella stessa banca. I due romeni in azione in città sono stati filmati dalla telecamere della banca: inserivano nello sportello ilper un prelievo esiguo, bloccavano poi in posizione semiaperta la bocchetta che eroga il denaro e inserivano unper effettuare un altro prelievo. Un’intensa attività investigativa ha permesso ai carabinieri di Santa Margherita Ligure l’arresto di 5 persone, così i due romeni ladri a Vicenza.