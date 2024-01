Michelle cambia sesso e non trova lavoro: «Ho l'etichetta da trans, non mi assume nessuno»

Michelle Delmiglio è una donna trans di trentotto anni originaria di Salò, figlia di un maresciallo dei carabinieri in pensione. Dopo un intervento per cambiare sesso e completare il suo percorso, Michelle non riesce a trovare lavoro. «Mi trovo a 38 anni a dipendere dai miei genitori. Non voglio arrivare a fare la prostituta come molte altre ragazze», ha raccontato Michelle al Corriere.

Cambio di sesso nei documenti

Nella sua vita ha lavorato tanto, facendo anche mestieri umili. Ha consegnato il pane per due anni e ha lavorato come lavapiatti al Grand Hotel di Gardone Riviera, dimostrando sempre impegno e dedizione.

Michelle è una figura di spicco non solo nel bresciano ma anche in tutta Italia. È il primo caso in provincia di Brescia, e uno dei primi in Italia, in cui a un uomo è stato riconosciuto il cambio di sesso senza alcun intervento chirurgico.

Questa decisione ha comportato la rettifica dell'atto di nascita e di tutti gli altri documenti anagrafici.

«L'etichetta del trans non me la toglieranno mai»

Nel 2022, Michelle ha affrontato un ulteriore passo nel suo percorso recandosi a Istanbul per «completare il percorso» sottoponendosi all'operazione. Nonostante ciò, la discriminazione sembra persistere. A marzo 2023, un'opportunità di lavoro in un campeggio sul Lago di Garda è sfumata senza spiegazioni concrete, lasciando Michelle a dipendere ancora dai genitori.

La storia della donna è la stessa da quando è piccola. «Alle scuole medie ho subito le prime discriminazioni. Poi quando salivo sul pullman a Gargnano mi prendevano sempre in giro, così mio padre mi comprò l’auto».

La paura è che la sua storia possa crearle difficoltà nella vita: «L’etichetta che mi hanno cucito, quella del trans, non la toglierò mai. Non vorrei essere costretta a lasciare la mia terra solo per il pregiudizio degli altri», ha concluso.