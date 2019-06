Drammatico schianto auto contro moto: muore un centauro di 62 anni

di Tito Di Persio

Un grave incidente si è consumato verso le 18, sulla Strada Statale 16 a Silvi (Teramo), all’altezza del sottopasso Marcelli.Il violento impatto è avvenuto tra una moto e un’automobile. Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza partita da Pescara per provare un disperato tentativo di trasferimento, ma l’uomo Antonio Carletti di 62 anni è purtroppo deceduto sul posto.Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Silvi, con i carabinieri della locale stazione a coadiuvare nelle operazioni.La polizia municipale di Pineto ha consigliato l’uso dell’autostrada o delle strade collinari per evitare la statale 16.