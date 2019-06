Uomo si getta dal traghetto disperso in mare sulla tratta Civitavecchia-Cagliari

Si è gettato in mare dalla nave Moby Dada, partita da Civitavecchia e diretta a Cagliari, ed è ora disperso: si tratta di un passeggero, un uomo di 56 anni, che è stato visto gettarsi in mare verso mezzanotte e mezza ed è disperso da questa notte nel mare tra la Sardegna e la Penisola.





Le ricerche, alle quali inizialmente hanno preso parte anche le navi Athara della Tirrenia, Costa Diadema e Emerald Princess, proseguono con l'ausilio di mezzi aerei e navali della Capitaneria di Porto di Civitavecchia. L'allarme è scattato subito con la comunicazione alla Guardia Costiera da parte del comandante del traghetto in navigazione tra Civitavecchia e Cagliari.

