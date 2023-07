Auto finisce sugli scogli e si cappotta a Bari: nella macchina erano in 6 (tutti feriti), sfiorata la strage

Incidente rocambolesco ma con un bilancio non tragico per fortuna questa mattina a Bari sul lungomare San Giorgio, a sud della città, all'altezza della spiaggia dell'acquedotto. Una Alfa Mito di proprietà di un uomo della provincia di Bari, che peraltro era alla guida della vettura, si è capovolta finendo sugli scogli e poi sulla spiaggia, proprio a pochissimi metri dal mare. A bordo erano in sei.

Gli occupanti sono finiti in ospedale ma, dalle prime notizie fornite dalla Polizia locale, non hanno riportato ferite particolarmente gravi. È andata bene. La Polizia locale torna «a raccomandare tantissima prudenza alla guida sulla strada e il rispetto delle norme sulla circolazione e del codice della strada».