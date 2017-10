Eurofighter precipita dopo la parata per la festa nazionale

L'Eurofigther stava rientrando alla base dopo aver partecipato alla parata per quella che una delle festività più importanti della Spagna. La parata in corso a Madrid è presieduta dal re Felipe IV, in uniforme militare, insieme alla principessa Leonor e l'infanta Sofia. Sulla tribuna di onore sono invitati i presidenti di tutte le comunità autonome, ma oltre a quello della Catalogna, sono rimasti vuoti i posti di Paesi Baschi e Navarra.

ALBACETE - Tragedia alla tradizionale parata militare che si sta svolgendo oggi a Madrid. Un Eurofighter si è schiantato alla base di Los Llanos in Albacete dopo aver partecipato alla parata militare. È uno dei quattro velivoli di questo tipo che hanno partecipato alla festa. Secondo alcune fonti militari il pilota non è riuscito a saltare dall'aereo prima dello schianto.