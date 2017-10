Tragedia in casa: bimbo di appena due anni muore schiacciato da un mobile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEVERANO - Tragedia questa mattina a Leverano. Un bambino di appena due anni è stato schiacciato da un mobile porta tv mentre era all'interno della sua abitazione insieme ai familiari. Il piccolo, per cause che ancora sotto tutte da chiarire, stava giocando in casa, muovendosi da un angolo all'altro della stanza. Non è chiaro come il mobile sia potuto cadere addosso al piccolino, schiacciandolo. Inutile l'intervento dei familiari che immediatamente hanno chiesto aiuto e allertato i medici del 118. All'arrivo dei sanitari purtroppo per il bambino non c'era più nulla da fare. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Leverano, insieme ai colleghi della Compagnia di Campi Salentina, e i militari della sezione rilievi che dovranno eseguire i primi sopralluoghi e rilievi fotografici per chiarire la dinamica dell'incidente domestico. I familiari in preda alla disperazione sono sotto shock.