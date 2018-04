Tragedia in diretta Facebook: nel gioco tra tre amici spunta una pistola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre amici insieme in un'auto e un passatempo fatale. Uno scherzo si è trasformato in tragedia quando i tre ventenni hanno estratto una pistola e tutto in diretta. È successo a, all'interno di una vettura ferma nel parcheggio di una stazione di servizio.Uno dei tre giovani è rimasto colpito accidentalmente da un proiettile e ora è in gravi condizioni. Nelle immagini della diretta si vede quando la pistola gli viene puntata contro e l'intera dinamica dell'incidente."Giocavano come bambini", ha raccontato John Roberts, l'agente intervenuto alle 2.30 di notte, dopo la chiamata al 911 da parte di chi aveva avvertito lo sparo. Ed è di nuovo polemica sull'uso e la detenzione delle armi negli Stati Uniti.