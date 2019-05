Tragedia: bimba di tre anni cade nella piscina vuota e muore

di Paolo Panaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia ad Eboli questa sera dove una bimba è caduta in una piscina ed è deceduta. La bimba ha perso la vita qualche istante dopo essere caduta in una piscina vuota. I familiari della piccola hanno allertato le forze dell'ordine e sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 con un'ambulanza e i carabinieri della compagnia di Eboli che hanno avviato le indagini per ricostruire l'episodio. Il cadavere è stato trasferita all'obitorio dell'ospedale di Eboli.