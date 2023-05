Si sta per imbarcare per le vacanze con la famiglia, 40enne aveva 11 chili di cocaina nascosti in auto

PADOVA - Sorpreso con 11 chili di cocaina mentre si imbarca per le vacanze con la moglie e le due figlie. Un 40enne albanese e residente a Padova è stato scoperto dalla guardia di finanza di Livorno durante un controllo nei pressi del porto.

L'uomo doveva andare in Sardegna con la famiglia ma i cani antidroga Jambo e Brook hanno indicato più volte la sua utilitaria, così i finanzieri hanno deciso di approfondire la questione. L'auto è stata perquisita ed ecco che sotto il sedile posteriore c'erano 11 chili di cocaina pura. Sul mercato la droga avrebbe fruttato oltre 3 milioni di euro. Il 40enne è stato arrestato per traffico di stupefacenti e accompagnato in carcere.