Pasquetta, traffico autostrade Segui la diretta lunghe code e rallentamenti

Relax, ma fino a un certo punto: Pasquetta, giornata di gite fuori porta e immersi nel verde per 11 milioni di italiani, secondo le stime Coldiretti. Ma il Lunedì dell'Angelo ha anche una controindicazione: il traffico sulle autostrade per il ritorno a casa di chi si è fatto una mini-vacanza per il weekend pasquale. Ecco la situazione sulle strade italiane.Rallentamenti e code per traffico intenso si registrano dalla tarda mattina sull'autostrada A22 del Brennero in Trentino Alto Adige. I tratti interessati sono quelli da Trento nord ad Affi, in direzione sud e da Bressanone a Vipiteno, in direzione nord. Si tratta di traffico dovuto alla presenza di turisti in questi giorni di vacanza di Pasqua. Le previsioni dell'Autobrennero del resto segnalavano per la giornata di oggi bollino rosso sia alla mattina che al pomeriggio in direzione sud e rosso anche in direzione nord alla mattina.Traffico intenso soprattutto verso le località di mare in Puglia, scelte da numerosi turisti per trascorrere il giorno di Pasquetta e godere del primo sole. Il traffico risulta rallentato, in particolare, sulla statale 16 in direzione Brindisi a causa di due tamponamenti che hanno creato quasi 10 km di coda. Si tratta di due incidenti tra automobili che non hanno provocato gravi conseguenze ma che hanno causato intasamenti inevitabili. Traffico intenso anche sulla statale 100, in uscita da Bari, più scorrevole dopo l'uscita per Casamassima (Bari). Nessun problema segnalato sul tratto pugliese della A16 e della A14.Traffico intenso soprattutto sulle strade che portano al mare complice l'esodo di Pasquetta e 6 chilometri di code al casello della A1. Lo comunica Astral Infomobilità nel notiziario viabilità. Sul Gra in carreggiata interna ci sono code dall'Allacciamento con la A24 alla Pontina; in esterna, invece, si procede molto a rilento dalla Casilina alla Cassia. Sulla Pontina si sta in fila da Mostacciano a Castel Romano verso Pomezia. Stessa situazione sulla via Nettunense dalla Pontina a via del Genio Civile verso Anzio ma qui è per incidente.Trafficata la Litoranea tra Ostia e Anzio in entrambe le direzioni. Sulla via del Mare code da Dragona a Ostia e su via dell'Aeroporto di Fiumicino dal Ponte di Tor Boacciana a Trincea delle Frasche verso Fiumicino. Si sta in fila anche sull'Aurelia dal Raccordo a Castel di Guido in uscita da Roma. Code sulla Cassia da Tomba di Nerone alla Giustiniana verso La Storta, incolonnamenti sulla Cassia bis dal Raccordo a via della Giustiniana per incidente. Sulla Casilina si rallenta all'altezza del centro abitato di Borghesiana mentre sull'Appia il traffico è congestionato da Ciampino a Castel Gandolfo verso Albano Laziale con ripercussioni sulla via dei Laghi a partire dall'Appia per arrivare proprio al Lago. Forti disagi alla viabilità sull'autostrada A1 Roma-Napoli, sempre per l'esodo di Pasquetta.Sono stati registrati 6 km di code, in aumento, sulla Diramazione Roma Nord tra il km 9+600 e il km 3+600 per l'accesso al casello di Roma nord. Sempre sulla Diramazione Roma Nord, il traffico è bloccato anche da Settebagni al Gra per un incidente all'altezza del km 23 con difficoltà di immissione. Forti ripercussioni anche sul Gra tra le uscite Nomentana e Cassia. Altro incidente al km 585 tra la Diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli; verso Roma, invece, 2 km di code sulla Diramazione Roma Sud da Torrenova per le difficoltà di immissione sul Gra.Notevoli presenze di romani sul litorale per trascorrere, all'insegna del relax e delle tradizionali gite fuori porta, la giornata di Pasquetta. Da metà mattinata il traffico si è via via intensificato sulle principali arterie d'accesso ad Ostia, Fiumicino, Fregene e Maccarese. Parchi pubblici come Villa Guglielmi all'Isola Sacra, la pineta di Fregene e quella delle Acque rosse ad Ostia, Macchiagrande, sono tra le mete gettonate per i pic nic. Tanti anche a passeggiare lungo i moli portuali e sui lungomare di Fiumicino, Fregene ed Ostia, in attesa del pranzo in ristoranti e locali fronte mare che, come ieri, registrano molte prenotazioni.Ci sono anche presenze sulle spiagge libere, seppur non in gran numero, un pò per il vento teso ed un pò perché non ancora tirate a lucido. Dopo la pulizia degli ultimi giorni, il vento ed il maltempo di sabato e ieri hanno riportato sabbia su alcuni tratti di ciclabile a Fiumicino. C'è anche chi ha scelto di trascorrere una giornata diversa, all'insegna, del verde e della storia, grazie all'apertura dell'area archeologica dei Porti imperiali di Claudio e Traiano e dell'Oasi di Porto, a Fiumicino: molte le famiglie, con bambini, per visite guidate, laboratori, e per ammirare il bacino romano esagonale, grazie al progetto Navigare al Territorio.Molti turisti a Pasquetta in Umbria, dove splende il sole e le temperature sono primaverili. Sono molti anche quelli che hanno scelto la Valnerina per trascorrere questa giornata di festa. «Oggi Norcia ha fatto il pieno di gente. In moltissimi - sottolinea Alberto Allegrini, presidente di Confcommercio Valnerina - vogliono bene alla città». Intanto la Confcommercio insieme all'associazione degli albergatori e a «We are Norcia» sta studiando un calendario di eventi culturali e sportivi dalla prossima estate fino a capodanno 2019, con «la missione è quella di far risorgere la città». I molti turisti che hanno deciso di passare la Pasquetta a Norcia hanno passeggiato non solo lungo corso Sertorio ma anche lungo il viale della Stazione, dove dal settembre dello scorso anno ci sono una ventina di attività commerciali delocalizzate. Il traffico è sostenuto in tutta la regione - ha riferito la polizia stradale - e si segnalano rallentamenti in alcune zone, come all'imbocco della nuova statale 77 per Civitanova.Troppi turisti lungo il sentiero tra Monterosso e Vernazza. Il Parco delle Cinque Terre impone delle limitazioni per la giornata di oggi, annunciando che «per motivi di alta affluenza potrebbe essere regolamentato con momentanee interruzione dei flussi agli ingressi onde evitare congestionamenti». La direzione dell'ente si è confrontata preventivamente con le guide per evitare questo genere di situazioni. Il sentiero in questione proprio ieri è stato cornice di un infortunio ai danni di una escursionista, che è scivolata lungo una ripida scalinata. Il Parco ha sconsigliato per oggi di percorrere il sentiero tra le 12 e le 15, momento di maggior afflusso. Su altri sentieri del parco, in particolare quelli più frequentati, sono attivi dei contapersone che mettono in attesa i turisti nel caso sul percorso si trovassero in quel momento troppe persone.