Tradita prima delle nozze legge sull'altare la chat tra (ex) sposo e amante

Per molte future sposine, la notte prima del matrimonio è dominata dall'aspettativa di vedere lo sposo alla fine del corridoio, davanti all'altare. Questo è stato anche il caso di Casey, fino a quando uno scioccante flusso sms illeciti ha devastato il suo sogno. Mentre festeggiava con le amiche, infatti, sul suo telefonino sono arrivati una serie di messaggi da un numero sconosciuto, che riportavano la chat tra il suo fidanzato e un'altra donna, come scritto dal Daily Mail. «Il tuo corpo è incredibile. E tu sai come usarlo...», scriveva il futuro sposo all'amante.E così mentre sorseggiava champagne durante l'addio al nubilato in compagnia delle sue damigelle, poche ore prima della cerimonia, sul telefonino qualcuno le aveva inviato le chat del suo fidanzato scritte a un'altra donna: "Questo fine settimana. Io e te", "Il tuo corpo è incredibile. E tu sai come usarlo", "Vorrei che la mia ragazza avesse metà delle abilità che hai ".Alex ha poi rivelato alla donna sconosciuta che non aveva mai avuto questo tipo di sentimento prima di allora. Casey, devastata e scioccata, è scoppiata in lacrime. Poi ha deciso di mettere fine in modo spettacolare alla loro relazione leggendo i testi durante la loro cerimonia nuziale.Mentre Casey si avvicinava all'altare, il suo fidanzato non aveva idea di cosa sarebbe successo. «Sono arrivata davanti a lui, ho preso un grande respiro e ho affrontato i nostri amici, i nostri genitori e ho detto loro la verità su Alex», ha rivelato. Leggendo "ogni singolo" messaggio illecito che le era stato inoltrato, Casey ha dileggiato in modo spettacolare il suo sposo davanti a tutti quelli che li conoscevano.E dopo che Alex si è fuggito fuori dalla chiesa con il suo testimone al seguito, non ha perso altro tempo nella relazione. «Oggi non ci sarà un ricevimento di matrimonio - ha detto la ragazza -, ma invece ci sarà una celebrazione dell'onestà, del cercare il vero amore e di seguire il tuo cuore anche quando fa male».