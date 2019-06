Mistero sul litorale due corpi carbonizzati ritrovati in auto

Due corpi carbonizzati sono stati ritrovati stamattina in auto a Torvaianica. I cadaveri, che non sono ancora stati identificati, sono stati rinvenuti all'interno di un'auto ferma su una strada di campagna che conduce al mare, in Via San Pancrazio, in località Torvaianica, in una traversa di via Siviglia a Pomezia.

I cadaveri sono stati trovati all’interno di un’auto. Sul posto Vigili del Fuoco e i Carabinieri che indagano.



A lanciare l'allarme sono stati i residenti verso le 8 di stamattina, quando hanno visto una colonna di fumo alzarsi dall'erba nella zona a due passi dal mare. I vigili del fuoco hanno trovato una Ford Fiesta con all'interno i corpi carbonizzati che, secondo gli investigatori, potrebbero essere di due italiani.

