Rogo in casa: 10 intossicati Persona presa dal panico si getta dal terzo piano

La donna non sarebbe in pericolo di vita.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, con tre automezzi, per domare le fiamme. L'incendio è stato spento, e le squadre stanno svolgendo le operazioni di smassamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRI DI QUARTESOLO - Incendio dalle sette di questa mattina in via Cividale 73 a Torri di Quartesolo. A fuoco un appartamento dal quale si è sprigionata una coltre di fumo. Nove persone sono rimaste(tra le quali due bambini), una donna è rimasta ferita perché, presa dal panico,